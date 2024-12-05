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Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 4'ü çocuk 7 yaralı

Mardin'in Derik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Güncel
  • 05.12.2024 00:17
  • Giriş: 05.12.2024 00:17
  • Güncelleme: 05.12.2024 00:20
Kaynak: DHA
Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 4'ü çocuk 7 yaralı

Mardin'de otomobilin şarampole devrimesi sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Derik ilçesi kırsal Çukursu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobildeki Medine Ö. (65), Ferhat Ç. (38), Ruken Ç. (35), Yahya Ç. (6), Gülsüm Ç. (5), Ekrem Ç. (4) ve Fatma Ç. (2) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Derik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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