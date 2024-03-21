Mardin'de otomobil takla attı: 4 yaralı

Mardin'de otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Mazıdağı-Derik kara yolunda meydana geldi. Ozan Y. (21) idaresindeki 33 AAF 366 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü ile otomobildeki Fikriye Y. (57), Sultan Y. (23) ve Gülistan Y. (22) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.