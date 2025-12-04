Mardin'de otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

MARDİN'in Mazıdağı ilçesine TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mazıdağı ilçesinde Mardin-Diyarbakır yolunun kırsal Aksu ile Işıkyaka mahalleleri arasındaki mevkide meydana geldi. S. P. (35) idaresindeki 73 ABU 026 plakalı otomobil, 47 AC 561 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Savrulan otomobil, refüje çarparak durdu. Kazada otomobildeki Nufel Karaalp (30) isimli kadın hayatını kaybetti, sürücü ile B.P. (16) isimli kız çocuğu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, Nufel Karaalp'in cansız bedeni aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)