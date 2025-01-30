Mardin'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yabancı plakalı otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 24 A 9900 Irak plakalı otomobil, kırsal Turgutlu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Sultan A'ya çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Sultan A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sultan A'nın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.