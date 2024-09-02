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Mardin'de otomobilin duvara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 02.09.2024 21:16
  • Giriş: 02.09.2024 21:16
  • Güncelleme: 02.09.2024 21:16
Kaynak: AA
Mardin'de otomobilin duvara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

Kırsal Alayurt Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil beton duvara çarptı.

Kazada araçtaki İdris Ç. (58), Mihrican Ç. (50), Dilan Ç. (27), Mahmut Ç. (20), Rohev Ç. (13), İdris Ç. (9) ve Muhammed Ç. (8) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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