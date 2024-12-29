Mardin'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile 47 KM 508 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosikletteki 2 kişi yaralandı. İhbarla üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.