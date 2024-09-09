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Mardin'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5'i çocuk 9 yaralı

Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel
  • 09.09.2024 11:55
  • Giriş: 09.09.2024 11:55
  • Güncelleme: 09.09.2024 11:58
Kaynak: AA-DHA
Mardin'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5'i çocuk 9 yaralı
Fotoğraf: DHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Dikmen Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada M.İ.Ç. (39), S.Y. (34), A.Y. (21), N.Ç. (8), M.D.Y. (12), G.Ç. (10), H.Ç. (8), M.E.Ç. (3) ve İ.Ç. (33) yaralandı

Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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