Mardin'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5'i çocuk 9 yaralı
Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA-DHA
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.
Dikmen Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada M.İ.Ç. (39), S.Y. (34), A.Y. (21), N.Ç. (8), M.D.Y. (12), G.Ç. (10), H.Ç. (8), M.E.Ç. (3) ve İ.Ç. (33) yaralandı
Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.