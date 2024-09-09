Mardin'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5'i çocuk 9 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Dikmen Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada M.İ.Ç. (39), S.Y. (34), A.Y. (21), N.Ç. (8), M.D.Y. (12), G.Ç. (10), H.Ç. (8), M.E.Ç. (3) ve İ.Ç. (33) yaralandı

Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.