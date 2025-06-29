Mardin'de park halindeki 2 araç yandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki kamyonet ve minibüs, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kızıltepe ilçesi merkez Sanayi Mahallesi'nde bulunan eski sanayi sitesinde park halindeki 01 DYJ 80 plakalı kamyonet ile 01 AUG 187 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Her iki araç da kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)