Mardin'de park halindeki otomobil yandı

Ajans Haberleri
  • 20.02.2026 11:37
  • Giriş: 20.02.2026 11:37
  • Güncelleme: 20.02.2026 11:37
Kaynak: DHA
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kızıltepe ilçesi kırsal Doyuran Mahallesi'nde park halindeki otomobil, sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)

