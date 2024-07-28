Mardin'de pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Mardin'in Yeşilli ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen Orman İşletme Müdürlüğüne ait 47 AB 177 plakalı pikap ile 2 EXZ 864 yabancı plakalı otomobil, Yeşilli kavşağında çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.