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Mardin'de refüje çarpan otomobildeki 5 genç yaralandı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 genç yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 14.02.2024 14:37
  • Giriş: 14.02.2024 14:37
  • Güncelleme: 14.02.2024 14:37
Kaynak: AA
Mardin'de refüje çarpan otomobildeki 5 genç yaralandı

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 64 ACF 376 plakalı otomobil, Yeşilli Ömerli kara yolu Bahçebaşı Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada A.Y. (21), A.G. (22), B.K. (20), F.Ç. (20) ve M.Y.E. (19) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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