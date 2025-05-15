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Mardin'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

Ajans Haberleri
  • 15.05.2025 19:47
  • Giriş: 15.05.2025 19:47
  • Güncelleme: 15.05.2025 19:47
Kaynak: DHA
Mardin'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

Salih KESKİN/ SAVUR(Mardin), (DHA)- MARDİN'in Savur ilçesinde sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla doldu.

Mardin'in Savur ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, korunmak için açık olan iş yerleri ile bina saçaklarının altına sığındı. Birçok cadde ve sokak, suyla doldu. Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. (DHA)

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