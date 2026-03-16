Mardin'de sağanak sele dönüştü: Köprü yıkıldı, tarım arazileri sular altında kaldı

Mardin'in Artuklu ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından debisi yükselen çay üzerindeki köprü çöktü. Tarım arazileri sular altında kaldı.

  • 16.03.2026 13:52
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: DHA

Mardin'de etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle debisi yükselen çayın üzerindeki köprü çöktü, tarım arazilerinin sular altında kaldı.

Mardin genelinde bir süredir etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışların sele dönüşmesiyle birlikte Artuklu ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi’nden geçen Seyhan Çayı’nın debisi tehlikeli boyutlara ulaştı.

Artan su seviyesi ve şiddetli akıntı nedeniyle, çay üzerindeki köprünün büyük bölümü yıkıldı. Taşkın suları yatağından çıkarak çevredeki tarım alanlarına yayıldı; bölgedeki arazilerin önemli bir kısmı sular altında kaldı.

TAHRİBAT GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgede can kaybı olup olmadığına dair henüz bilgi verilmezken, selin yol açtığı hasarın boyutu havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Drone ile kaydedilen görüntülerde köprünün yıkılan kısımları ve adeta göle dönen tarım arazilerindeki tahribat net bir şekilde görüldü.

