Mardin'de sağanak ve sis etkili oldu

Mardin'de sağanak ve sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri, sürücülere sis farlarını yakmaları konusunda uyarıda bulundu.

Mardin Valiliği, aşırı sağanak ve sis nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Açıklamada ani sel, su baskını, ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde azalma gibi hayatı olumsuz etkileyebilecek muhtemel olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.