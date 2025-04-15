Mardin'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Dargeçit-Midyat kara yolunun Kumdere mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 77 ACL 465 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan Büşra A. (18), Gülbahar A. (17), Rıdvan D. (20) ve Selman K. (23) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.