Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 BJL 681 plakalı otomobil, Kızıltepe - Mardin kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, otomobilde bulunan Cengiz Y. (28), Emre A. (23) ve Baver A. (23) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)