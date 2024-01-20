Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 20.01.2024 09:50
  • Giriş: 20.01.2024 09:50
  • Güncelleme: 20.01.2024 09:50
Kaynak: AA
Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki A.Y. (23), M.D. (31), F.B.D. (30), M.Y. (50) ve M.N.Y. (20) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 