Mardin'de seyir halindeki TIR alev aldı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
Artuklu-Nusaybin kara yolunda seyir halindeki sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın dorsesi, Eskiyol Mahallesi mevkisinde alev aldı.
Durumu fark eden sürücü yol kenarına park ettiği araçtan inerek yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle bir süre kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Yangında, tırda hasar oluştu.