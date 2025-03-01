Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ilçede bazı adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 5 uzun namlulu silah, 5 tabanca, av tüfeği ve 588 fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.