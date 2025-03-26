Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mardin'de silahlı kavga: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölü, 'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Güncel
  • 26.03.2025 00:01
  • Giriş: 26.03.2025 00:01
  • Güncelleme: 26.03.2025 00:06
Kaynak: AA
Mardin'de silahlı kavga: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Fotoğraf: DHA

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Kışla Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Mesut E. (44), Diyar E. (20), Murat E. (36), Furkan B. (20), Süleyman B. (30), Selman B. (24) ve Baran A. (18) silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Nusaybin ve Kızıltepe devlet hastanelerine kaldırıldı.

Sağlık durumu ağır olan 4 yaralıdan Selman B. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

BirGün'e Abone Ol