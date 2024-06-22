Mardin'de silahlı kavga; 1 yaralı, 1 gözaltı

Mardin'in Artuklu ilçesinde Mehmet Ali D. (29), tartıştığı kişi tarafından tabanca ile bacağından vurularak yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Ali D. (29) ile ismi öğrenilemeyen şüpheli arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Şüpheli, yanındaki tabancayla Mehmet Ali D.’ye ateş ederek bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Ali D., ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.