Mardin'de silahlı kavga: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Kırsal Ayaz Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada H.Ş.A. (65), A.A. (50) ve A.Ö. (65) silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler H.Ş.A. ve A.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı A.Ö, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.