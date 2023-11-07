Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan 90 yaşındaki yaşlı adam öldü

Mardin'in Midyat ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 90 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kırsal Yemişli Mahallesi'nde yaşayan Gevriye Akgüç, gece saatlerinde evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Akgüç, saldırıda ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akgüç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.