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Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 07.02.2025 16:39
  • Giriş: 07.02.2025 16:39
  • Güncelleme: 07.02.2025 16:39
Kaynak: AA
Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

8 Mart Mahallesi'ndeki PTT şubesine giden Resul K'ye (38), buraya gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi silahla ateş açtı.

Saldırıda Resul K. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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