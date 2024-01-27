Mardin'de sis etkili oldu

Mardin'de sis etkili oldu.

Kentte sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri, sürücülere araçlarının sis farlarını yakmaları konusunda uyarıda bulundu.

Mardin-Diyarbakır kara yolunda da görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sisin gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don gibi hayatı olumsuz etkileyebilecek muhtemel olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.