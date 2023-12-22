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Mardin'de sis yaşamı olumsuz etkiledi

Ajans Haberleri
  • 22.12.2023 16:57
  • Giriş: 22.12.2023 16:57
  • Güncelleme: 22.12.2023 16:57
Kaynak: DHA
Mardin'de sis yaşamı olumsuz etkiledi

Mardin'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. 


Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, öğleden sonra yerini sise bıraktı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte zorlandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri uyardı. Mardin-Diyarbakır ile Mardin-Midyat kara yollarında ve kentin bazı noktalarında hasarlı trafik kazaları meydana geldi. 

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