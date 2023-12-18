Mardin'de sobadan sızan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırılan 6 kişi taburcu edildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırılan 4'ü çocuk 6 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan G.K'den (38) haber alamayan yakınları G.K'nin evine gitti.

Evde anne G.K. ve çocukları L.K (12), H.K (4), M.D.K (8), E.R.K. (10) ile C.G'yi (18) baygın halde bulan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 6 kişi, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zehirlenen kişiler tedavilerinin ardından taburcu edildi.