Mardin'de su dolu kovaya düşen çocuk hayatını kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 yaşındaki Mustafa Dal, evlerinin bahçesinde hayvanlar için kullanılan su dolu kovaya düşerek yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evlerinin bahçesindeki su dolu kovaya düşen çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kırsal Arıklı Mahallesi'nde 3 yaşındaki Mustafa Dal, evlerinin bahçesinde hayvanlar için kullanılan su dolu kovaya düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Dal, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı
Hastanedeki müdahaleye rağmen Mustafa Dal hayatını keybetti.