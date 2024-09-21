Mardin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Mardin'in Derik ilçesinde Kovanlı mevkisinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Mardin'in Derik ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, ilçeye bağlı Kovanlı mevkisinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Harun E. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaşamını yitirdi.
Ekiplerce, otomobilden çıkarılan 3 kişinin cesedi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Araç, vinç yardımıyla sulama kanalından çıkarıldı.