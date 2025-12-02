Mardin'de şüpheli kadın ölümü: 10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Mardin’in Midyat ilçesinde 30 yaşındaki İrem Caba, apartmanının 10’uncu katından düşerek yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Caba’nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Mardin’in Midyat ilçesinde oturduğu apartmanın 10’uncu katındaki dairenin balkonundan düşen İrem Caba (30), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Midyat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Altaş Sitesi’nde meydana geldi.
Apartmanın 10’uncu katında oturan İrem Caba, henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kontrolünde İrem’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri incelemesinin ardından İrem’in cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.