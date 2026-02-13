Mardin'de şüpheli kadın ölümü: 28 yaşındaki Medine evinde ölü bulundu
Mardin’in Midyat ilçesinde 28 yaşındaki Medine Akpınar, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Sabah saatlerinde kırsal Sivrice Mahallesi’nde meydana gelen olay sonrası sağlık ekipleri genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Mardin’in Midyat ilçesinde 28 yaşındaki Medine Akpınar evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, sabah saatlerinde ilçenin kırsal Sivrice Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Silahla yaralanma ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları kontrolde Akpınar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Akpınar’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.