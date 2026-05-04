Mardin'de şüpheli kadın ölümü

Mardin’in Artuklu ilçesinde 25 yaşındaki Kader Acar, evinde ölü bulundu.

Acar’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Kader Acar’ı ipe asılı halde ölü buldu.

Acar’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.