Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mardin'de şüpheli ölüm: Düştüğü iddia edilen 15 yaşındaki Aysel Koçak yaşamını yitirdi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde, tek katlı müstakil evin damından düştüğü iddia edilen 15 yaşındaki Aysel Koçak hayatını kaybetti. Koçak'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 20.10.2024 12:20
  • Giriş: 20.10.2024 12:20
  • Güncelleme: 20.10.2024 12:23
Kaynak: DHA
Mardin'de şüpheli ölüm: Düştüğü iddia edilen 15 yaşındaki Aysel Koçak yaşamını yitirdi
Fotoğraf: DHA

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 15 yaşındaki Aysel Koçak'ın evin damından düşerek öldüğü iddia edildi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Kılavuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı evin damından dengesini kaybederek düşen Aysel Koçak, ağır yaralandı.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırılan Koçak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Koçak'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol