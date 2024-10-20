Mardin'de şüpheli ölüm: Düştüğü iddia edilen 15 yaşındaki Aysel Koçak yaşamını yitirdi
Mardin'in Dargeçit ilçesinde, tek katlı müstakil evin damından düştüğü iddia edilen 15 yaşındaki Aysel Koçak hayatını kaybetti. Koçak'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Mardin'in Dargeçit ilçesinde 15 yaşındaki Aysel Koçak'ın evin damından düşerek öldüğü iddia edildi.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Kılavuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı evin damından dengesini kaybederek düşen Aysel Koçak, ağır yaralandı.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırılan Koçak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Koçak'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.