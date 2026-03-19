Mardin'de şüpheli ölüm: Yüksekten düşen 22 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde apartmanın 10'uncu katındaki balkondan düşen Kübra Öğrendik (22), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün öğleden sonra Nur Mahallesi'ndeki Dimar Sitesi’nde meydana geldi.

Apartmanın 10’uncu katındaki dairede ailesiyle yaşayan Kübra Öğrendik, henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrendik’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Öğrendik’in cansız beden, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.