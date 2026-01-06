Mardin'de suya yüzde 36 zam yapıldı

Kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, su tarifesine yüzde 36 oranında zam yaptı.

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU), su tarifeleri ile atıksu bedellerine zam yaptı. MARSU tarafından yayınlanan yeni tarifeye göre su ücretlerine tüm kademelerde yüzde 36 zam yapıldı.

Yapılan zam ile birlikte Mardin'de meskenlerde 0-15 metreküp oranında su tüketim ücreti 12.20 TL’den 18 TL’ye yükseldi.

15 metreküp üzeri su tüketiminde ise metreküp fiyatı 18 TL’den 24.56 TL’ye yükseldi.

Ticarethane ve sanayide suyun metreküp ücreti 24.75’ten 33.72 TL’ye çıkarken, inşaat ve şantiyede ise metreküp fiyatı 20.40 TL’den 28 TL’ye yükseldi. Resmi dairelerde ise, 19.80 TL olan suyun metreküp fiyatı 27 TL’ye yükseldi.

Su tarifesindeki değişiklik kırsal mahallelerde de aynı oranda artırıldı.