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Mardin'de ticari araç devrildi: 4 yaralı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Güncel
  • 13.07.2025 18:56
  • Giriş: 13.07.2025 18:56
  • Güncelleme: 13.07.2025 18:58
Kaynak: AA
Mardin'de ticari araç devrildi: 4 yaralı
Fotoğraf: AA

Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 AAG 732 plakalı hafif ticari araç, kırsal Sümer Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Nurcan A. (34), Rıdvan A. (35), Dilara K. (24) ve Yusuf K. (20) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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