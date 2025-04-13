Mardin'de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri bebek, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

İpek Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, Selim K. (36), Sultan K. (32), Halime K. (11), Mehmet Emin K. (9), Mehmet Ali K. (10) ve Musa K. (1) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Musa K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.