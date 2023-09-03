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Mardin'de tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 03.09.2023 17:19
  • Giriş: 03.09.2023 17:19
  • Güncelleme: 03.09.2023 17:19
Kaynak: AA
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Mardin'de tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Mehmet Ali Irmak (27) yönetimindeki tır, Çalışlı Mahallesi'nden geçen İpekyolu'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.

Kazada, kamyonette bulunan 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Saliha Sağlam (50), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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