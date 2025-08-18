Giriş / Abone Ol
Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
Kaynak: AA
MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 21 AFG 349 plakalı tır ile 34 LGL 62 plakalı otomobil, Mardin-Diyarbakır kara yolunun Mazıdağı Kavşağı'nda çarpıştı

Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.​​​​​​​

