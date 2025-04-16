Mardin'de TIR'la çarpışarak yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde TIR’la çarpışıp yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 33 ALT 332 plakalı TIR ile 47 KR 207 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)