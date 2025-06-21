Mardin'de TIR'la motosiklet çarpıştı: 2 kardeş öldü

Mardin''in Nusaybin ilçesinde TIR'la motosikletin çarpışması sonucu 2 kardeş öldü..

Nusaybin-Artuklu kara yolunun kırsal Eskiyol Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen TIR ile motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklette bulunan Kadir Atay (18) olay yerinde hayatını kaybetti, ağabeyi Serhat Atay (34) ağır yaralandı.

Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağabey Atay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.