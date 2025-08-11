Giriş / Abone Ol
Mardin'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  11.08.2025 18:40
  • Giriş: 11.08.2025 18:40
  • Güncelleme: 11.08.2025 18:40
Kaynak: AA
MARDİN (AA) - Mardin’in Artuklu ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, kırsal Gökçe Mahallesi'nde Mehmet Hadi Ç'ye (45) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Mehmet Hadi Ç'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Hadi Ç'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı.

