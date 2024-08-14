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Mardin'de traktöre çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Mardin'de traktöre çarpan otomobildeki 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Güncel
  • 14.08.2024 22:51
  • Giriş: 14.08.2024 22:51
  • Güncelleme: 14.08.2024 22:56
Kaynak: AA
Mardin'de traktöre çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
İHA

Mardin-Diyarbakır kara yolunun Yukarıkonak mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 FNF 445 plakalı SUV tipi otomobil, 25 AD 438 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki Miran K. (1) ve Büşra S. (23) yaşamını yitirdi, Mahmutcan A. (20), Kerim E. (18) ve Burcu S. (18) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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