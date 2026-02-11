Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  11.02.2026 15:35
Kaynak: AA
Mardin'de üçüncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Yeşilli ilçesinde apartmanın üçüncü katından düşerek ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Gül Mahallesi'nde apartmanın üçüncü katındaki evin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle zemine düşen 3 yaşındaki M.A, ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

