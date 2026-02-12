Mardin'de üçüncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Mardin’in Yeşilli ilçesinde apartmanın üçüncü katındaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Mardin'in Yeşilli ilçesinde apartmanın üçüncü katından düşerek ağır yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gül Mahallesi'nde dün, apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle zemine düşen ve ağır yaralanan 3 yaşındaki M.A, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Hastanede yapılan müdahaleye rağmen çocuk, yaşamını yitirdi.