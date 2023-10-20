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Mardin'de uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ajans Haberleri
  • 20.10.2023 23:22
  • Giriş: 20.10.2023 23:22
  • Güncelleme: 20.10.2023 23:22
Kaynak: AA
Mardin'de uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Nusaybin Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri "dur" ihtarına uymayan bir aracı takibe aldı.

Takip sırasında araçtan siyah poşet atıldığını gören ekipler, bir süre sonra aracı durdu.

Poşette yapılan incelemede 250 gram esrar ele geçiren ekipler, araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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