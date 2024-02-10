Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında Kızıltepe-Viranşehir yolu üzerindeki uygulama noktasında bir araç durduruldu.
Araçtaki şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 34,60 gram eroin ele geçirildi.
Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
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