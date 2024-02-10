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Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 10.02.2024 11:43
  • Giriş: 10.02.2024 11:43
  • Güncelleme: 10.02.2024 11:43
Kaynak: AA
Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Kızıltepe-Viranşehir yolu üzerindeki uygulama noktasında bir araç durduruldu.

Araçtaki şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 34,60 gram eroin ele geçirildi.

Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

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