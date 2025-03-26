Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 3 şüphelinin ilçe merkezindeki evleri ve üzüm bağında yapılan aramada, 1 kilo 200 gram toz esrar, 161 kök kenevir, 35 gram kenevir tohumu, av tüfeği ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.