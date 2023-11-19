Mardin'de yağış, fırtına ve toz taşınımı etkili oldu

Mardin'de etkili olan yağmur, fırtına ve toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan fırtına ve toz taşınımı, görüş mesafesinin azalmasına ve hava kalitesinin düşmesine yol açtı.

Toz taşınımı il merkezinin yanı sıra sınıra yakın yerleşim yerlerinde görüldü.

Bölgede zaman zaman yağmur da etkili olurken, fırtına bazı evlerin camlarının kırılmasına, yol kenarındaki ağaçların devrilmesine neden oldu.