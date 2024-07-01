Mardin'de yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Mardin'de yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarında görülen artış, ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde ormanlarda ciddi hasar oluşturabilecek yangınların önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

İl genelinde bütün ormanlık alanlarda, mangal, semaver ve benzeri ateş yakılarak piknik yapılması, bu alanlara dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması ve kullanılması ile her türlü ateş yakılmasının yasaklandığı ifade edilen açıklamada, Mardin sınırları içinde bulunan bütün ormanlık alanlara giriş ve çıkışların ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı bildirildi.